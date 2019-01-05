Rus Ortodoks Kilisesi: Ukrayna kilisesine bağımsızlık kazandırılması Noel’i çalma çabası

Bartholomeos’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi (Tomos) imzalamasını değerlendiren Legoyda, “Tomos, önlenemez siyasi ve kişisel hırsların sonucu olan bir kağıt” dedi.

Kararnamenin, tüm kurallara aykırı biçimde imzalandığını ve hiçbir gücü olmadığının altını çizen Legoyda, “Bazı Ukraynalı politikacılar, İstanbul Patriği’nin yardımıyla Ukrayna’daki milyonlarca inananın Noel’ini çalmak için ne kadar çaba gösterse de her şeye rağmen bayram gelecek” ifadelerini kullandı.