Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’ye, Rus vatandaşının tutuklanmasının nedenini açıklama çağrısı

FBI ajanları 29 Aralık'ta Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentinde bir Rus vatandaşını tutukladı. Karısı, çocukları, anne ve babasıyla birlikte seyahat eden Dmitriy Makarenko, Saipan’a vardıktan hemen sonra Florida’ya götürüldü. Washington’daki Rus elçiliği, tutuklanma olayını ABD’li yetkililerden değil, Makarenko’nun akrabalarından öğrendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, "Washington’dan tutuklama nedeninin açıklamasını ve Rusya vatandaşının haklarına tam uyulmasını talep ediyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca “ABD yetkilileri ikili Konsolosluk Sözleşmesini ihlal ederek üç gün içinde vatandaşımızın alıkonulduğunu bildirmediler. Bu ilk kez olmuyor. ABD’nin uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaması artık bir norm haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rusya Büyükelçiliği, söz konusu sözleşmeye uygun olarak 2 Ocak'tan önce verilmesi gereken konsolosluk erişimini sağlamayı planlıyor.

Makarenko’nun ne ile suçlandığı henüz bildirilmedi.