Rus senatörden Integrity Initiative’in ifşa olan Sputnik ve RT raporları ile ilgili yorum

Rus senatör Frants Klintseviç, Anonymous’un ifşa ettiği Rusya karşıtı İngiliz projesi 'Integrity Initiative'in Russia Today ve Sputnik ile ilgili analiz raporlarının İngiliz yetkililerin bu iki medya kuruluşuna karşı koymaya yönelik yeni girişimler hazırladığının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, Sputnik'e verdiği demeçte Anonymous uluslararası hacker grubunun ifşa ettiği Rusya karşıtı İngiliz projesi 'Integrity Initiative'in Russia Today ve Sputnik ile ilgili analiz raporlarına değindi.

Klintseviç, "Bu çalışmanın, RT ve Sputnik'in de dâhil olduğu Rus medya kuruluşlarına karşı enformasyon çatışması ve lekeleme yönünde yeni bir konsept oluşturmak için Londra tarafından yapıldığı ortada" diye konuştu.

Bununla birlikte şirketlerle ilgili araştırma sonuçlarını objektif bulduğunu belirten Klintseviç, "Batı'daki izleyici ve okur kitlesi, hükümetleri tarafından ortaya atılan soğuk savaş ve Rusofobi paradigması ile iç içe yaşamak istemiyor. Biz bu kitlenin olup bitenlerin objektif tablosunu, objektif bilgiyi elde etmek istiyorsa zaten RT ve Sputnik'i seçeceğini çoktandır biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce uluslararası hacker grubu Anonymous, Sputnik ve Russia Today (RT) çalışmaları ile ilgili raporları ve karşılığında kesilen faturaları içeren 'Integrity Initiative' belgelerinin bir kısmını daha yayınlamıştı.

Raporlardan birine göre ‘RT şu anda Ortadoğu'da özellikle şimdiye kadar yerli entel kesimin Batı'nın egemen olduğu koşullarda yaşadığı, şimdiki başlıca arzularının ise diğer tarafı görmek olduğu için bölgenin gelişim vektörüne cevap veren güvenilir bir haber kaynağı olarak algılanıyor'.

İkinci rapor ise, Batılı kitlenin Batı'nın sunduğu bilgi kaynaklarına güven duyamadığı ortamda RT ve Sputnik'in sosyal ağlardaki başarılarını ortaya koyuyor.

Rus medya araçlarının Batı'daki durumu son zamanlarda giderek zorlaşıyor. Kasım 2017'de Avrupa Parlamentosu, Rus medya kuruluşlarına karşı koyma gerekliliğinden bahsedilen, Sputnik ve RT'nin başlıca tehdit unsurları olarak gösterildiği tasarıyı kabul etmişti. RT, İngiltere'deki çalışmalarına da kısıtlamalarla karşılaşıyor. İkinci rapor ise, Batılı kitlenin Batı'nın sunduğu bilgi kaynaklarına güven duyamadığı ortamda RT ve Sputnik'in sosyal ağlardaki başarılarını ortaya koyuyor.