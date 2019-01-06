Peskov: Putin-Erdoğan zirvesinin kesin tarihi belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya gelme niyetinde olduğunu ancak zirvenin kesin tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı, bugün yayınladığı '2018 yılında Türk-Rus ilişkileri' konulu infografikte Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak 2019 içinde Rusya'da bir görüşme yapmayı planladığını ifade etti.

Basın mensuplarının AA'nın haberiyle ilgili sorusu üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov, "Liderler, yakın gelecekte görüşme yapma konusunda anlaştı ancak kesin tarih henüz belli değil" dedi.

inografikte Erdoğan ile Putin arasında 2019 yılının ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılmasının beklendiği belirtilmişti.