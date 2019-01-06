Rusya büyükelçiliği: Benin'de kaçırılan Rus denizcilerin yeri bilinmiyor

© AFP 2018 / MOHAMED DAHIR Korsanlar Benin açıklarında 6 Rus denizciyi kaçırdı

Elçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Gemi şirketi temsilcileri, elçilik çalışanlarıyla yaptığı konuşmada korsanların şimdiye dek iletişime geçmediğini ve kaçırılan Rus denizcilerin konumunun bilinmediğini ifade etti" dendi.

'RUS DİPLOMATLAR GEMİYİ ZİYARET ETTİ'

MSC Mandy gemisinin bu sabah itibarıyla Benin karasularından ayrıldığını da aktaran elçilik, Rus diplomatların gemiyi ziyaret ederek mürettebatla konuştuğunu ifade etti.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosmorreçflot) yapılan açıklamada, 23'ü Rus ve 1'i Ukraynalı olmak üzere 24 kişinin çalıştığı MSC Mandy adlı gemi Benin açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonucunda korsanlar, 6 Rus denizciyi kaçırmıştı.