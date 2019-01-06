Rus askerler Yermuk Mülteci Kampı'na insani yardım ulaştırdı

Merkezin yetkililerinden Eduard Titov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şam bölgesinde ikamet eden insanlar son derece kötü koşullarda ve hijyenden uzak yaşıyor, yaşam için gerekli en temel gıda malzemelerinden dahi yoksunlar. Bugün tarafları uzlaştırma merkezi, insani yardım kampanyası düzenledi, çocuklar da dâhil olmak üzere insanlara gerekli miktarda, yaklaşık 2 ton ağırlığında gıda paketi dağıtıldı" diye konuştu.

Daha önce Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi Başkanı Korgeneral Sergey Solomatin, çözüm sürecinin başlangıcından bu yana Rus askerlerin toplam 2 bin 30 insani yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini ve halka 3 bin 193 tonun üzerinde insani yardım ulaştırdıklarını açıklamıştı.

BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞTÜ

© Sputnik / Yazan Kalash Suriye ordusu, Yermuk Mülteci Kampı'nda militanlara ait tünel ağını açığa çıkardı

1957'de Filistinli sığınmacılara kamp olarak kurulan Yermuk Mülteci Kampı, daha sonra 100 binden fazla nüfuslu gerçek bir kente dönüştü. Yermuk 2012'den itibaren Fetih el Şam (Eski adıyla El Nusra) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeyken 2015'teyse IŞİD militanları da bölgeye yerleşmişti. Geçtiğimiz ilkbaharda Yermuk, Şam'ın terör yanlılarından temizlendiği harekât sırasında yaşanan yoğun çatışmalarda büyük zarar görmüştü.