'Roscosmos NASA ile Ay'ın yörüngesinde kurulacak istasyon görüşmelerinden çekilebilir'

Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kaynak, "Bu durum Ay'ın yörüngesinde kurulacak istasyon ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) ortak bilimsel araştırmaların yapılması ile ilgili görüşmeleri olumsuz etkileyebilir, hatta önceden varılan anlaşmalar dahi iptal edilebilir" diye konuştu.
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Daha önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'e yaptıkları ziyaret davetini bazı senatörlerin baskısı nedeniyle geri çektiklerini duyurmuştu.
Roscosmos ise, Rogozin'e yapılan davetin geri çekildiğine dair NASA'dan resmi bir bildirim almadıklarını açıklamıştı.
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