Ortodoks başpiskoposlar Tomos’un Kiev’e verilmesini yorumladı: ‘Felakete en yakın yol’

Otosefal statüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortodoks dünyasının bazı dini liderleri, bu adımın Ukrayna’ya barış getirmeyeceğini ve Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos’un itibarının sorgulanmasına yol açacağını ifade etti.
Antakya Patriği John X of Antioch, Patrik Bartholomeos’un Ukrayna’nın ‘yeni kilisesine’ otosefal statünün verilmesi ile ilgili açıklamalar içeren mesajına yanıt vererek, bu gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti.
Patrik John X’in Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan yanıtında, “Ortodoks dünyasının birliğinin güçlenerek yükseldiğini görmek istiyoruz. Hazretlerinizden, kilisemizi hem Ukrayna'da, hem de Ortodoks dünyasında barış ve uyumu sağlamayacak olan tehlikelerden korumak için kardeşlerinizi, Ortodoks kiliselerinin başta gelenlerini bu konuları incelemek üzere çağırmasını rica ediyoruz” dendi.
OTOSEFAL STATÜNÜN SİYASİ NİTELİĞİ
Ukrayna’ya otosefal statü verilmesinin gerçek nedeninin ‘dini değil siyasi nitelik taşıdığına ve dünya güçlerinin bir kısmının Ukrayna’ya yerleşerek Rusya’ya yaklaşmak’ olduğunu hatırlatan İriney, sözlerine şöyle devam etti: “Fener Rum Patriği Bartholomeos hiç kimseye danışmadı, fakat muhtemelen dünyanın diğer güçleriyle anlaşma üzerine bu konuyu çözmeye çalıştı ve gördüğümüz gibi konu hala felakete en yakın olan yolla çözülüyor. Bu adım Ukrayna’daki yeni bölünmeyi yasallaştırdı ve devam ettirdi.”
FENER RUM PATRİĞİ KANUNLARI ÇİĞNEDİ
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