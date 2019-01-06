Ortodoks başpiskoposlar Tomos’un Kiev’e verilmesini yorumladı: ‘Felakete en yakın yol’

Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefal statüsü veren Tomos adlı belgeyi Ukrayna'ya takdim etti. Bu statüyü, Fener Rum Patrikhanesi’nin dışında hiçbir kilise tanımadı, törene yerel Ortodoks kiliselerinin tek bir temsilcisi bile katılmadı.

Otosefal statüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortodoks dünyasının bazı dini liderleri, bu adımın Ukrayna’ya barış getirmeyeceğini ve Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos’un itibarının sorgulanmasına yol açacağını ifade etti.

Antakya Patriği John X of Antioch, Patrik Bartholomeos’un Ukrayna’nın ‘yeni kilisesine’ otosefal statünün verilmesi ile ilgili açıklamalar içeren mesajına yanıt vererek, bu gelişmelerin endişe verici olduğunu belirtti.

Patrik John X’in Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan yanıtında, “Ortodoks dünyasının birliğinin güçlenerek yükseldiğini görmek istiyoruz. Hazretlerinizden, kilisemizi hem Ukrayna'da, hem de Ortodoks dünyasında barış ve uyumu sağlamayacak olan tehlikelerden korumak için kardeşlerinizi, Ortodoks kiliselerinin başta gelenlerini bu konuları incelemek üzere çağırmasını rica ediyoruz” dendi.

OTOSEFAL STATÜNÜN SİYASİ NİTELİĞİ

© REUTERS / STEFANO RELLANDINI Vatikan'dan Ukrayna'nın otosefal kilise açıklamasına yalanlama

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İriney, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un tek taraflı kararıyla kendisi ve kilisesine ait itibarın sorgulanmasına neden olduğunu, zira bu tür konuların tüm yerel kiliselerin katılımıyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna’ya otosefal statü verilmesinin gerçek nedeninin ‘dini değil siyasi nitelik taşıdığına ve dünya güçlerinin bir kısmının Ukrayna’ya yerleşerek Rusya’ya yaklaşmak’ olduğunu hatırlatan İriney, sözlerine şöyle devam etti: “Fener Rum Patriği Bartholomeos hiç kimseye danışmadı, fakat muhtemelen dünyanın diğer güçleriyle anlaşma üzerine bu konuyu çözmeye çalıştı ve gördüğümüz gibi konu hala felakete en yakın olan yolla çözülüyor. Bu adım Ukrayna’daki yeni bölünmeyi yasallaştırdı ve devam ettirdi.”

FENER RUM PATRİĞİ KANUNLARI ÇİĞNEDİ

© REUTERS / Murat Sezer Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi imzaladı

Ukrayna’da otosefal statü isteyenlerin daha önce sadece bir grup unvansız ayrılıkçıdan oluştuğunu ve bunu Fener Rum Patriği’nin de kabul ettiğini hatırlatan Patrik İriney, fakat şimdi ‘kendisinin bazı kanunları ve sorunları çiğneyerek böyle bir karara vardığını’ söyledi ve şöyle devam etti: “Fener Rum Patriği konuyu en trajik şekilde çözdü. Şimdiki patriğin Ukrayna ile ilgili görüşüyle işleri bu duruma getirmesine şahsen üzüldüm. Her şeyden önce de şahsını sorgulattı ve Fener Rum Patrikhanesi’nin itibarına zarar verdi.”