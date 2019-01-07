Ruslar 2018’de Yandex'te en çok neleri aradı?

Rus arama motoru Yandex, Rusların geçen yıl aradığı en ilginç konuların bir listesini yaptı. Listede Rusların en çok kedilerle ilgili sorular sorduğu gözler önüne serildi.

© Sputnik / Eugene Odinokov Yandex, ilk akıllı telefonu Yandex.Phone'u tanıttı

Yandex'in listesine göre, Rusların 2018'de aradığı çok sayıda ilginç ve güldüren konu oldu. Listeye göre, Rusya'da en çok arananların başını kediler için açılan Instagram hesaplarının en doğru nasıl kullanılabileceği sorusu çekti.

Rusların kedilerle ilgili merak ettiği başka konular da oldu. Bu sorular arasında ‘İnsanın kediye neden ihtiyacı vardır?', ‘kedinin saygısını kazanma yolları' yer aldı.

Ruslar Yandex'e ‘Duygusal bağı olmayıp sadece cinsel bağı olanlar en çok hangi pozisyonu tercih ediyor?' gibi sorular da yöneltti.

Kullanıcılardan bazıları da her şeyi başarabilmek için kime dua etmesi gerektiğini sordu.

Yandex'te aranan diğer ilginç konular da şöyle oldu:

— Kadınlar Günü'nde annemi kutlamak için rap şarkısı,

— Balık burcu erkeğinden nasıl intikam alınır?

— Günlük ev işleri için motivasyon filmleri

— Beddualarım neden işe yaramıyor?

— Antik Mısır kızları