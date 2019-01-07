Ruslar 2018’de Yandex'te en çok neleri aradı?

Rusların kedilerle ilgili merak ettiği başka konular da oldu. Bu sorular arasında ‘İnsanın kediye neden ihtiyacı vardır?', ‘kedinin saygısını kazanma yolları' yer aldı.
Ruslar Yandex'e ‘Duygusal bağı olmayıp sadece cinsel bağı olanlar en çok hangi pozisyonu tercih ediyor?' gibi sorular da yöneltti.
Kullanıcılardan bazıları da her şeyi başarabilmek için kime dua etmesi gerektiğini sordu.
Yandex'te aranan diğer ilginç konular da şöyle oldu:
— Kadınlar Günü'nde annemi kutlamak için rap şarkısı,
— Balık burcu erkeğinden nasıl intikam alınır?
— Günlük ev işleri için motivasyon filmleri
— Beddualarım neden işe yaramıyor?
— Antik Mısır kızları
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)