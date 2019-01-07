Putin, Noel ayini için vaftiz edildiği katedrale geri döndü

Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'nın dışına çıkarak vaftiz edildiği St. Petersburg'daki Preobrajenskiy Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.
EN SON 2012'DE GİTMİŞTİ
En son 2012 yılındaki Noel ayini için Preobrajenskiy Katedrali'ne giden Putin, orada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu katedralde vaftiz edildiğini söylemişti.
Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово https://t.co/Eus4eVFhaG pic.twitter.com/Cn2nAVvgDQ— Президент России (@KremlinRussia) January 7, 2019
PUTİN KATEDRALE İKONA HEDİYE ETTİ
Bu arada Putin, katedrale Pantokrator İsa ikonası hediye etti.
#СанктПетербург: Владимир Путин посетил детский хоспис, оказывающий паллиативную медицинскую помощь https://t.co/8BMityzlrH pic.twitter.com/An74xYx8cl— Президент России (@KremlinRussia) January 6, 2019
PUTİN AĞIR HASTA ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
Diğer taraftan Putin, St. Petersburg'da ağır hasta çocukların tedavisine dönük faaliyet gösteren 'Hospis' adlı palyatif tedavi merkezini ziyaret etti.
Çocukların ve yetkililerin yeni yılını ve Noel'ini kutlayan Putin, çocuklara hediye verdi.
#СанктПетербург: Владимир Путин посетил детский хоспис, оказывающий паллиативную медицинскую помощь https://t.co/8BMityzlrH pic.twitter.com/An74xYx8cl— Президент России (@KremlinRussia) January 6, 2019
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