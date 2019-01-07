Putin, Noel ayini için vaftiz edildiği katedrale geri döndü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl Noel ayini için vaftiz edildiği St. Petersburg'daki Preobrajenskiy (Başkalaşım) Katedrali'ne gitti.

Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcistan, Kudüs, Sırbistan kiliseleri ve Athos manastırlarının yanı sıra Doğu Katolik Kilisesi ile Eski İnananlar bugün Hz. İsa'nın doğum günü olarak bilinen Noel'i kutluyor.

Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'nın dışına çıkarak vaftiz edildiği St. Petersburg'daki Preobrajenskiy Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.

EN SON 2012'DE GİTMİŞTİ

En son 2012 yılındaki Noel ayini için Preobrajenskiy Katedrali'ne giden Putin, orada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu katedralde vaftiz edildiğini söylemişti.

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово https://t.co/Eus4eVFhaG pic.twitter.com/Cn2nAVvgDQ — Президент России (@KremlinRussia) January 7, 2019

​PUTİN KATEDRALE İKONA HEDİYE ETTİ

Bu arada Putin, katedrale Pantokrator İsa ikonası hediye etti.

​PUTİN AĞIR HASTA ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Diğer taraftan Putin, St. Petersburg'da ağır hasta çocukların tedavisine dönük faaliyet gösteren 'Hospis' adlı palyatif tedavi merkezini ziyaret etti.

Çocukların ve yetkililerin yeni yılını ve Noel'ini kutlayan Putin, çocuklara hediye verdi.