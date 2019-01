Kremlin, Putin parfümünü onaylamıyor

View this post on Instagram

LEADERS "NUMBER ONE" INSPIRED BY VLADIMIR PUTIN 😎 Доставим в любой город. Опт и розница. Вопросы по тел./whatsApp/директ ☎️ +7(916)402-90-72 LIMETED EDITION Заказать 👉 www.парфюмпутина.рф #духипутина #парфюмпутина #leaders #парфюмпутина #парфюм #духипутин #элитныйпарфюм

A post shared by 💎ЭЛИТНЫЙ ПАРФЮМ ПУТИНА (@parfum_putina) on Aug 1, 2017 at 1:42am PDT