Putin, Sırp lider Vucic'i Aleksandr Nevskiy nişanıyla ödüllendirdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya ile çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesine dönük büyük katkıları nedeniyle Vucic'in Aleksandr Nevskiy nişanıyla ödüllendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'in Vucic'e nişan vermesi, Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoları izledi.

Başkent Belgrad'da '5 milyondan yalnızca biri' sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, beş hafta önce muhalif Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı.

Stefanovic'in Krusevac şehrinde planladığı konuşma öncesinde başına aldığı metal çubuk darbesiyle yaralanması sonrası muhalefet kanadı, halkı sokağa davet etmiş ve bu davet karşılık bulmuştu.

Muhalifler, basına özgürlük verilmesini, gazetecilere ve muhalif isimlere yönelik saldırıların sona ermesini talep ediyor.