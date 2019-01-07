Rus bir erkekle ilişki yaşamak için 7 neden

RBTH sitesi, Rus erkeklerle birlikte olmak için 7 neden sıraladı. Sitede Rus erkeklerinin dışarıdan sert görünmelerine rağmen iyi bir romantik olabileceklerine dikkat çekti.

RBTH'ye göre, Rus erkekleri birliktelik sırasında kadınların hoşlarına gidecek şu özellikleri barındırıyor:

1-Dışarıdan pek öyle görünmese de Rus erkekleri aslında iyi birer romantik. Rusya'nın soğuk kışında Rus erkekleri kadınların gönüllerini şiirler ve şarkılarla ısıtabilir.

2-Rus erkekleri için hesap ödemek bir onur meselesidir. Bu durum randevuya davet eden ya da daha fazla paraya sahip olan taraf kadın da olsa değişmiyor. Tipik bir Rus erkeği, kadın hesabı ödemeye kalktığında rahatsız olacaktır. Kadının hesap ödemesi onlar için erkekliğe aykırıdır.

3-Rus erkekleri yemek yapmak konusunda vasat da olsanız pişirdiklerinizi beğenmediğini söylemeyecektir. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: Her gün onun için yemek yapmanızı isteyecektir.

4- ‘Erkekler ağlamaz' ilkesi özelikle de Rusya'da benimsenen bir ilke. Rus erkeklerinin her zaman duygularını saklaması ve kendini kontrol etmesi beklenir. Yani erkek arkadaşınız kızdığında ya da üzgün olduğunda, siz bu duyguları açığa çıkarmak için uğraşmadığınız sürece, hislerini saklayacaktır.

© Sputnik / Maksim Blinov Alman dergisi, Rus kadınların ‘güçlü' olmasının nedenlerini açıkladı

Ancak bir istisna da var: Grip olduğunda ölecekmiş gibi davranacaktır.

5- Rus erkeklerinin belirgin başka bir özelliği de işler ters gittiğinde panik yapmaması. Arabası da bozulsa, polis tarafından da aransa sakin kalabilirler.

6- Rus erkekleri tamirat-tadilat işlerinde başarılılar. Zira Sovyet döneminde her şeye erişimleri olmadığı için Ruslar ellerinde olanları tamir etmeyi öğrendiler. Yani yeni bir mutfak aleti, araba parçası lazım olduğunda ellerindekini tamir ederlerdi.

7- Tipik bir Rus erkeği büyükannesi veya annesinin hayatının büyük kısmını kontrol etmesine alışkın olduğundan karşı cinsle uzlaşma noktası bulma konusunda iyidir.