'Skripaller dış görünüşlerini değiştirmiş olabilir'

Gazeteye verdiği demeçte Sergey ve Yuliya Skripal'in dış görünüşlerini değiştirmiş olabileceğini belirten bir kaynak, "Yuliya hastaneden taburcu edildikten kısa süre sonra yayınlanan videoda, kilo kaybettiği, saç modelini ve rengini değiştirdiği görüldü. Komada 9 hafta geçiren babası da çok kilo kaybetti. Sokakta başında bir şapkayla yürüyor olabilir ya da tanınmamak için saç rengini değiştirmiş olabilir. Şimdiye kadar hiçbir mülakat vermemesinin nedeni, kendisini ele vermek istememesi olabilir" dedi.
Gazete, Skripallerin İngiltere'de doktorların gözetimi altında yaşıyor olabileceğini ve arkadaşıyla iletişim haline olabileceğini de kaydetti.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.
İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.
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