'Skripaller dış görünüşlerini değiştirmiş olabilir'

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Mart 2018'de Salisbury'de zehirlendiğini ve en son tedavileri tamamlandıktan sonra görüldüğüne dikkat çeken Daily Telegraph gazetesi, Skripallerin dış görünüşlerini değiştirmiş olabileceğini yazdı.

© REUTERS / Metroplitan Police İngiliz bloggerlardan yeni iddia: Skripal şüphelilerinden birinin gerçek adı ve mesleğini bulduk

Skripallerin İngiltere'de yaşamaya devam ettiğini ve tanıkları koruma programında yer aldığını kaydeden Daily Telegraph, ikilinin olayın ardından tedavi gördükleri hastaneden çıkarken görüldüklerini anımsatarak Skripaller hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazeteye verdiği demeçte Sergey ve Yuliya Skripal'in dış görünüşlerini değiştirmiş olabileceğini belirten bir kaynak, "Yuliya hastaneden taburcu edildikten kısa süre sonra yayınlanan videoda, kilo kaybettiği, saç modelini ve rengini değiştirdiği görüldü. Komada 9 hafta geçiren babası da çok kilo kaybetti. Sokakta başında bir şapkayla yürüyor olabilir ya da tanınmamak için saç rengini değiştirmiş olabilir. Şimdiye kadar hiçbir mülakat vermemesinin nedeni, kendisini ele vermek istememesi olabilir" dedi.

Gazete, Skripallerin İngiltere'de doktorların gözetimi altında yaşıyor olabileceğini ve arkadaşıyla iletişim haline olabileceğini de kaydetti.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.