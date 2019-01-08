Putin askerlik günlerini anlattı

Putin, dün Noel kutlamaları kapsamında St. Petersburg'daki Petropavlovsk Kalesi'nde Sovyetlerden kalma bir top fırlattı.
Fırlatma işleminden sonra askerlik döneminden bahseden Putin, askerdeyken teğmen olarak topçu tümeni takım komutanlığı yaptığını ifade etti.
Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 7, 2019
Rusya'nın onursal müteahhiti Vladimir Bendet'le konuşan Putin "Askerdeyken topçu teğmenlik rütbesi almıştım. Topçu tümeni takım komutanıydım. 122 milimetre kalibrelik topçu tümeninde" dedi.
Putin ve Bendet daha sonra birlikte atış yaptı.
Rusya'da öğle vakti kaleden top fırlatma geleneği Büyük Petro dönemine dayanıyor. Rusya İmparatorluğu'nda bir zaferin haberini vermek için, Çar ailesinin özel günlerinde ve kentteki olası bir sel konusunda halkı uyarmak için top patlatılırdı.
Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcistan, Kudüs, Sırbistan kiliseleri ve Athos manastırlarının yanı sıra Doğu Katolik Kilisesi ile Eski İnananlar dün Hz. İsa'nın doğum günü olarak bilinen Noel'i kutladı.
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