'ABD'ye ait stratejik insansız hava aracı ile Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı Kırım semalarında görüldü'

PlaneRadar gözlem portalının Twitter'dan aktardığına göre sabah saatlerinde İtalya'daki Sigonella hava üssünden havalanan İHA, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta bulunan cephe hattına doğru yöneldi.

İHA, akşam saatlerinde ise Rusya'nın Karadeniz kıyısı boyunca uçtu ve Sivastopol'ün 33 kilometre açığına kadar ilerledi. Bir süre bu bölgede kalan İHA, saat 23.00'te üsse döndü.

'P-8A POSEIDON DA DÜN KIRIM SEMALARINDAYDI'

PlaneRadar'un verilerine göre ABD donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon denizaltısavar uçağı da dün Kırım kıyılarında görüldü. Uçak, saat 22.50'de görevini tamamlayarak bölgeden uzaklaştı.

​Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.