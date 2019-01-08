Irak'tan getirilen 30 çocuk Moskova'dan ayrıldı, aileleriyle buluştu

Rus basınına konuşan Kuznetsova "Irak'tan getirilen tüm çocuklar Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi'nden taburcu edildi. Çocuklar yakınlar tarafından alındı. 23 çocuk Dağıstan'a, 5 çocuk Çeçenistan'a, 1 çocuk Kabardino-Balkarya'ya, 1 çocuk da Tataristan'a gitti" dedi.

Kuznetsova, taburcu olmadan önce çocukların muayene edildiğini ve gerekli uygulamaların yapıldığını belirterek "Artık ailelerle birlikte bulundukları yerlerde uzmanlar görev yapacak. Önemli olan hayatlarına yönelik bir tehdidin artık ortadan kalkmış olması ve tam anlamıyla çocukluk, normal bir hayat yaşamak için şanslarının oluşması" ifadelerini kullandı.

Kuznetsova, çocuklar için gerekli yardımların devam edeceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre geçen yıl anneleri Irak'ın başkenti Bağdat'taki hapishanelerde tutuklu bulunan 115 çocuk vardı. 30 Aralık'ta 30 çocuk Moskova'ya getirildi.