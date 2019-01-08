Rus Dışişleri: Casusluk nedeniyle yakalanan Whelan, vatandaşı olduğu ülkelerin temsilcileri tarafından ziyaret edilebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD'li Paul Whelan'ın vatandaşlığı bulunan diğer ülkeler tarafından ziyaret edilebileceğini belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Zaharova, Whelan'ı şimdiye dek sadece ABD'li temsilcilerin ziyaret ettiğini anımsatarak diğer ülkelerin de görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Zaharova, "Şimdiye dek sadece ABD'li temsilciler, talepte bulunarak Whelan'ı ziyaret etti. ABD tarafı, daha sonra bu konuda Rusya'yla irtibata geçmedi. Whelan'ın vatandaşı olduğu diğer ülkeler de görüşme talebinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Whelan'ın herhangi bir itirazda bulunmaması, buna ihtiyacı olduğunu ve bunu istediğini söylemesi halinde, tüm taraflar için uygun bir tarihte görüşmelerin organize edileceğini kaydetti.

İKİZ KARDEŞİ 4 PASAPORTUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Paul Whelan'ın ikiz kardeşi David Whelan, kardeşinin neden 4 pasaporta sahip olduğunu açıkladı.

Fox News'e konuşan Whelan, "Aile üyelerimiz birçok kez göç etmiş. Başlangıçta İngiltere ve Kanada'dan olmak üzere ikişer pasaportumuz vardı. Daha sonra Paul, ABD Donanması'na girmek için ABD pasaportu aldı. İrlanda yönetimi, yasada torunlara pasaport alma hakkı tanıyan bir düzenleme yapınca mirasını onurlandırmak adına İrlanda pasaportu da aldı" dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.