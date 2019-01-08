Putin: Ermitaj Müzesi'ni gezmek istedim, kapalı olduğunu söylediler

Noel Bayramı'nı dün St. Petersburg'da kutlayan Putin, bugün Kaliningrad'a geçerek Rusya'nın bölgelerinde kültür, eğitim ve müze kompleksleri kurulmasının ele alındığı bir toplantıya katıldı.
© AP Photo / Alexei Druzhinin
Müzelerin diğer bölgelerde şubelerinin bulunmasının avantajlarından söz eden Rus lider, nüktedan bir şekilde "Dün Ermitaj'ı gezmek istedim ancak kapalı olduğunu söylediler. Eğer Kaliningrad'da bir şubesi olsaydı, oraya giderdim" ifadelerini kullandı.
Rusya'da geleneksel olarak birçok müze pazartesi günleri ziyarete kapalı.
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