Putin: Ermitaj Müzesi'ni gezmek istedim, kapalı olduğunu söylediler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Noel için gittiği St. Peterburg'da ünlü Ermitaj Müzesi'ni ziyaret etmek istediğini ancak başarısız olduğunu anlattı.

© AP Photo / Alexei Druzhinin Putin askerlik günlerini anlattı

Noel Bayramı'nı dün St. Petersburg'da kutlayan Putin, bugün Kaliningrad'a geçerek Rusya'nın bölgelerinde kültür, eğitim ve müze kompleksleri kurulmasının ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Müzelerin diğer bölgelerde şubelerinin bulunmasının avantajlarından söz eden Rus lider, nüktedan bir şekilde "Dün Ermitaj'ı gezmek istedim ancak kapalı olduğunu söylediler. Eğer Kaliningrad'da bir şubesi olsaydı, oraya giderdim" ifadelerini kullandı.

Rusya'da geleneksel olarak birçok müze pazartesi günleri ziyarete kapalı.