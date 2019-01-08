Ukrayna: NATO gemileri Karadeniz’e girmeye hazırlanıyor

Ukrayna medyasına konuşan Pristayko, "NATO'nun daimi deniz görev grupları var. Bu gruplardan birine Hollanda başkanlık ediyor. Onlar da Karadeniz'e girmeye hazırlanıyor" diye açıkladı.

Pristayko, NATO gemilerinin Karadeniz'e giriş yoğunluğunun son dönemlerde önemli ölçüde arttığını belirterek 2018'de bölgeye aynı anda iki NATO gemi grubunun girmesini örnek gösterdi.

Gemi sayısını, tonajını ve süresini belirleyen doktrinin NATO'nun Karadeniz'deki varlığını genişletme imkanını kısıtladığını söyleyen Ukraynalı diplomat, NATO savaş gemilerinin Azak Denizi'ne girmesine ihtimal vermediğini, çünkü bunun, küçük derinlik yüzünden savaş gemileri için çok zor bir süreç olduğunu belirterek, "Ayrıca Rusya da buna onay vermez. NATO'nun provokasyona girişmesi için bir neden görmüyorum. Genel olarak NATO, başta Rusya olmak üzere kimseyi provoke etmeyi düşünmüyor" dedi.