Rusya, uzay araçları için yeni kenetlenme sistemini geliştirdi

Rusya Uzay Sistemleri şirketi, uzay araçların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenmesi için yeni sistemin üretimi ve testini tamamladığını belirtti.

© REUTERS / Shamil Zhumatov Soyuz uzay araçları bu yıl rekor kıracak: 216 günlük görev

Şirketin açıklamasında, "(Rusya Uzay Sistemleri şirketi çatısı altında faaliyet gösteren) Hassas Aletler Bilimsel Araştırma Enstitüsü, yeni Kurs-MKP dijital sisteminin üretimini tamamladı ve kabul-teslim denemelerini başarıyla gerçekleştirdi. Bu, insanlı ve kargo uzay araçlarının UUİ'nin Rus bölümüne kenetlenmesi için geliştirilen yeni bir sistem" dendi.

Kurs-MKP'nin, hassaslık ve enerji verimliliği açısından, günümüzde UUİ'de kullanılan sisteme göre çok daha üstün olduğu kaydedildi.