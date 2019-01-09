Ryabkov: ABD'nin Suriye'den çekileceği konusunda şüpheliyiz

Rus basınına konuşan Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin Suriye'den çekileceğine inanıp inanmadığı yönündeki soruyu yanıtladı.
Washington'da Suriye'de gayrimeşru olarak bulunmaya devam etme taraftarlarının çok fazla olduğunu belirten Ryabkov "Washington kontrolsüz şekilde dünyada hakim olma, her yerde var olma ve sorunları sadece kendi istediği gibi çözme yarışı içerisindeyken, ABD'nin birden bire, tamamen ve tartışmasız olarak Suriye'deki askeri varlığını sonlandıracak olmasını tahayyül edemiyorum. Yanıldığıma inanmak isterdim" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD yenilgiye uğratıldığı için Suriye'den çekileceklerini açıklamıştı.
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