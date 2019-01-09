Peskov: WADA ile uzlaştık

Rus basınına konuşan Peskov, WADA ile Rus sporcuların doping test sonuçlarının verilmesi konusunda uzlaştıklarını ifade etti. Peskov "Moskova'daki laboratuvar WADA'nın önceki ziyaretinde de veri temini konusunda hazırdı. Ama lojistikle ilgili sorunlar vardı. Şimdi WADA temsilcileri ile gelecek çalışmaları nasıl gerçekleştireceğimiz yönünde uzlaşma sağlandı" dedi.

Peskov, Rus spor kurumlarının WADA ile temas ve yakın işbirliği halinde olduğunu vurguladı.

Daha önce WADA Başkanı Craig Reedie, bugün uzmanlarca Moskova'ya yapılacak ziyaretin Rus sporcuların 2011-2015 yılları arasındaki test sonuçlarına erişim sağlamaları konusunda bir uzlaşı noktası sağlayabileceğini ifade etmişti.

WADA'dan bir heyet bugün Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan test sonuçları ile ilgili veri almak için Moskova'ya geldi.