Rusya'dan Suriye'yle ilgili 'gizli gündem' açıklaması

Moskova'nın Suriye'deki tüm partnerleriyle diyaloğu sürdürdüğünü söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Suriye kriziyle ilgili gizli gündemi olmadığını söyledi.

Hindistan'da düzenlenen Raisina Dialogue konferansında konuşan Ryabkov, "Suriye'deki çatışmaların sona ermesi için ABD'yle diyaloğumuzu sürdürüyoruz. AB ülkeleri de dahil ilgili aktörlerle bilgilerimizi ve yaklaşımlarımızı paylaşacağız. Biz son derece şeffafız, 'gizli Rus gündemi' gibi bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Astana sürecinin diğer garantör ülkeleri Türkiye ile İran'ın da aynı şekilde şeffaf tutum sergilediğini vurguladı.