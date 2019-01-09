Ryabkov: Rusya ile Türkiye tüm zorlukları aştı

Hint hükümetinin desteğiyle Observer Research Foundation tarafından Hindistan'da düzenlenen Raisina Dialogue konferansında konuşan Ryabkov, 2015 sonunda patlak veren krizden sonra Türk-Rus ilişkilerinde gelinen noktayı değerlendirdi.

Yaşanan trajik olayın ikili ilişkiler üzerinde artık bir ağırlığı olmadığını düşünen Ryabkov, "Tüm zorlukları aştık. İran'la olduğu gibi, Türkiye ile de tarihte zor dönemlerde geçtik. Ancak şu anda önümüzde duran pozitif gündeme, Türkiye ile ekonomi, enerji, Karadeniz'de işbirliği alanlarına bakıldığında, İran ile olan ilişkilerin çok daha ötesinde olduğu görülüyor. Ayrıca Türkiye ile her ülkenin bağımsızlığının korunmasının gerekliliği konusunda ortak görüşe sahibiz" dedi.