Rus Dışişleri: Tokyo’nun Kuril Adaları ile ilgili son açıklamaları Putin-Abe anlaşmasının özünü saptırıyor

Japonya yönetiminin Rusya ile barış anlaşması hakkında yaptığı son açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya lideri Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında varılan anlaşmaların özünü kaba bir şekilde saptırdığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov'un Japonya'nın Rusya Büyükelçisi Toyohisa Kozuki ile yaptığı görüşme hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklama metninde, "Bu tür söylemler, Rusya ve Japonya liderlerinin (Japonya ve Sovyetler Birliği arasında) 1956'da imzalanan ortak deklarasyona istinaden müzakere sürecinin hızlandırılması konusunda varmış oldukları anlaşmanın özünü kaba bir şekilde saptırıyor" dendi.

‘TOKYO MOSKOVA İLE BARIŞ ANLAŞMASININ ETRAFINDAKİ ATMOSFERİ SUNİ OLARAK GERİYOR'

Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Japonya'nın Rusya Büyükelçisi Toyohisa Kozuki ile yaptığı görüşme sırasında Tokyo'nun Rusya ile barış anlaşması etrafındaki atmosferi suni bir biçimde gerdiğini söyledi.

Açıklamada, "Japonya yönetiminin Kuril Adaları ile ilgili söylemleri, barış anlaşması sorununun etrafındaki atmosferi suni bir biçimde germe, karşı tarafa kendi çözüm senaryosunu empoze etme girişiminden başka bir şey olarak yorumlanamaz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Asahi televizyonuna yaptığı açıklamada Tokyo'nun Rusya ve Japonya arasındaki ihtilaf konusu olan Kuril Adaları üzerinde hak iddia ettiğini, fakat Rusya ile toprak sorunu hakkındaki tutumunun orada yaşayan Rusların gönderilmesi gibi bir unsur içermediğini, Rusların aidiyetlerinin Japonya'ya geçmesine muvafakat vermeden çözülemeyeceğini söylemişti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.