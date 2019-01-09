Ryabkov: Türkiye ile İran’ın bölgedeki rolünün farkındayız

Raisina Dialogue politik forumu kapsamındaki tartışma panelinde konuşan Ryabkov, "Rusya'nın Suriye politikası için, Türkiye ve İran ile çok yoğun işbirliğine giden yoldaki en büyük itici güç bu ülkelerin Suriye'de ve Suriye'ye yönelik oynadığı rolün net bir şekilde farkında olmasıydı. Rusya, bu rolü ne abartıyor ne de küçümsüyor" dedi.
© AA / Sefa Karacan
Ryabkov, "Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanırsa uygulansın, Birleşmiş Milletler nezdinde ilerleme olmadığı için Moskova her şeye rağmen Ankara ve Tahran ile işbirliği yapar" diye kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)