Ryabkov: Türkiye ile İran’ın bölgedeki rolünün farkındayız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye ve İran’ın bölgedeki rolünün farkında oldukları için bu ülkelerle Suriye’de yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Raisina Dialogue politik forumu kapsamındaki tartışma panelinde konuşan Ryabkov, "Rusya'nın Suriye politikası için, Türkiye ve İran ile çok yoğun işbirliğine giden yoldaki en büyük itici güç bu ülkelerin Suriye'de ve Suriye'ye yönelik oynadığı rolün net bir şekilde farkında olmasıydı. Rusya, bu rolü ne abartıyor ne de küçümsüyor" dedi.

Ryabkov, "Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulanırsa uygulansın, Birleşmiş Milletler nezdinde ilerleme olmadığı için Moskova her şeye rağmen Ankara ve Tahran ile işbirliği yapar" diye kaydetti.