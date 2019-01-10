Rusya: Türkiye'den getirilen meyvelerde düzenli olarak kolera taşıyıcısı tarım zararlısı tespit ediliyor

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye ve Almanya'dan getirilen meyvelerde ve torfta düzenli olarak apocephalus borealis isimli, kolera hastalığı taşıyıcısı tarım zararlısının tespit edildiğini açıkladı.

Rosselhoznadzor'un açıklamasında, Türkiye'den ve Almanya'dan getirilen portakal, mandalina, greyfurt, armut, limon, salatalık, elma ve torfta düzenli olarak apocehalus borealis isimli tarım zararlısı tespit edildiği belirtildi.

Kolera hastalığının taşıyıcısı sinek türünün Avrasya Ekonomik Birliği bölgesinde bulunmayan karantinalı nesneler listesinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, tarım zararlısının meyve-sebze, un, soya, peynir ve isli balığa bulaşabileceği, insan ve hayvan sağlığı için tehlikeli olabileceği ifade edildi.