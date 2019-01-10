‘Hamas liderinin Rusya ziyareti ertelendi, yeni tarihler kararlaştıracak’

Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin önümüzdeki salı günü yapılması planlanan Moskova ziyaretinin ertelendiğini, yeni tarihler konusunda daha sonra mutabakat sağlanacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Büyükelçi Nofal, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin önümüzdeki salı günü yapılması planlanan Moskova ziyaretinin ertelendiğini söyledi.

Nofal, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre 15 Ocak'ta yapılması planlanan ziyaret gerçekleşmeyecek. Daha sonra yapılacak, fakat ne zaman olacağını bilmiyoruz, tarihler konusunda mutabakat sağlanacak. Ne zaman yapılacağını göreceğiz" diye konuştu.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Heniyye'nin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin çözümünü görüşmek üzere 15 Ocak'ta Moskova'ya ziyarette bulunacağını açıklamıştı.