Yoğun kar yağışı Saratov’u buzdan kente dönüştürdü, dev sarkıtlar oluştu

Saratov kentinde bu hafta son 30 yılın rekor seviyesinde kar yağışı görüldü. Şiddetli soğuk ve karların erimesi sonucunda da kenti dev buz sarkıtları doldurdu. Duruma hazırlıksız yakalanan kent yetkilileri, toplanan kar ve sarkıtları temizlemenin en az 2 hafta süreceğini bildirdi.

Kent yönetimi durumla mücadele etmeye çalışırken, bölge halkı da oluşan manzarayı kaçırmadı.

© Fotoğraf : VK/Типичный Саратов Rusya’nın güneyindeki Saratov kenti

Sosyal medyada #IcicleBattle (Sarkıt savaşı) hashtag'i altında çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.