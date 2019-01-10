Rusya'dan dolara büyük darbe: 100 milyar dolarlık rezerv, yuan, yen ve euro'ya çevrildi

100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi. Çin, Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doları aştığını duyurdu.

© REUTERS / Ümit Bektas 'Türkiye, Rusya gibi dolar sisteminden çıkmak zorunda'

Rusya, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltmak için çabalarını sürdürürken, Rusya Merkez Bankası'ndan çalışmaların meyve verdiğini gösteren önemli bir açıklama geldi.

Rusya Merkez Bankası'nın yayınladığı son çeyrek dönem raporuna göre banka, 100 milyar dolarlık rezervini çeşitli para birimlerine çevirerek Mart-Haziran 2018 döneminde doların Rus dış rezervlerindeki payını 43.7'den 21.9'a düşürdü.

Dolar rezervinden aktarılan fonlarla euro rezervi yüzde 32, yuan rezervi yüzde 14.7, pound rezervi yüzde 6.3, yen rezervi yüzde 4.5, Kanada doları yüzde 2.3 ve Avustralya doları yüzde 1 artırıldı.

RUSYA VE ÇİN'İN TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu arada Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Aralık 2018'de Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

© Sputnik / Alexandr Demyanchuk 'Rusya, uluslararası ticarette dolar kullanımına son vermeli'

Bu rakamı tarihi rekor olarak niteleyen Gao, bu rakamları daha yukarı çekmek için çalışmaya hazır olduklarını altını çizdi.

RUSYA, DOLARIN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN 4 AŞAMALI PLAN UYGULUYOR

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.