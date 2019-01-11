Rus senatörden, Trump’ın Davos iptaliyle ilgili: Büyük kayıp değil

Sputnik'e konuşan Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine katılmayacağı açıklamasını değerlendirdi.

Rus Senatör, "Davos, liderler zirvesinden çok, makroekonomik sorunlarla ilgili profesyonellerin sohbetidir. Trump geçmişte işadamıydı ama bu makroekonomide bir uzmanlık alanı değil" dedi.

Kosaçev, "Yani Trump'ın katılmaması, tartışmaların kalitesi için büyük kayıp değil" diye ekledi.