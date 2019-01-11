Lada'nın iki modelinin satışlarına en kısa zamanda başlanacak

Rus otomotiv devi AvtoVAZ’ın Satış ve Pazarlama Müdürü Jan Ptacek, Lada Granta Cross ve Lada Vesta modellerinin en kısa zamanda satışa sunulacağını duyurdu.

AvtoVAZ’ın Satış ve Pazarlama Müdürü Jan Ptacek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüketicilerin merakla beklediği Lada Granta Cross ve Lada Vesta Sport modellerinin satışına yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Ptaçek, “Lada Vesta Sport’un satışlarını yılsonuna kadar başlatacağımıza söz vermiştik. Üretim yılsonu itibarıyla fiilen başlamış oldu ve ocak başlarında bu araçları bayilere göndermeye başladık. En kısa zamanda araç fiyatlarını açıklayacağız ve kısa sürede satışlara başlayacağız. Bu modelin üretimini geciktirdiğimiz söylenemez, zira o bizim ‘amiral gemimiz’ ve yüzde 100 yüksek düzeyde olmayı arzuluyoruz. Bu nedenle acele etmedik” diye konuştu.

Ptaçek, Lada Vesta Sport’un önümüzdeki günlerde, Lada Granta Cross’un da onu takiben bayilere teslim edileceğini kaydetti.

AvtoVAZ geçen yıl Lada ailesinin en uygun fiyatlı aracı olan Granta’yı yeniledi. Kalina modeliyle birleşmesi sayesinde şu anda Granta sedan, hatchback, liftback ve universal olmak üzere 4 farklı sınıfıyla satışta.

Granta’ya, Lada Vesta’da olduğu gibi şirkete özgü ‘X-style’ görünümü de kazandırıldı.