Zaharova: Suriye hükümetinin Kürtlerle diyalog kurması özel önem taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin çekilme kararı aldığı bir dönemde Şam yönetimi ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog kurulmasının özel önem taşıdığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, şunları söyledi:

"Aralık 2018 sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Bu bağlamda, Kürtlerin Suriye hükümetiyle diyalog kurması özel taşıyor. Zira Kürtler, birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Suriye toplumunun önemli bir parçası ve Kürtlerin bulunduğu bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi, Suriye'nin komşularına yönelik güvenlik risklerini ortadan kaldıracak."

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını doğru bulduklarını kaydeden Zaharova, ABD askerlerinin boşaltacağı bölgelerin kontrolünün Suriye hükümetine verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE'YLE YAPTIĞIMIZ İDLİB ANLAŞMASINA BAĞLILIĞIMIZI KORUYORUZ'

Bu arada Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de yapılan İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasına yönelik anlaşmaya bağlılıklarını koruduklarını belirtti.