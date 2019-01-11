Zaharova: Türkiye’nin Karlov’la ilgili yürüttüğü soruşturmayı takip ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Türk yetkililerin eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı takip ettiğini, Ankara’dan alınan materyallerin Rus soruşturmacılar tarafından incelendiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Karlov soruşturmasıyla ilgili "Türk tarafından alınan materyaller, Rusya'da gerçekleştirilen özel soruşturma çerçevesinde alınarak Rus soruşturmacılar tarafından inceleniyor. Yargı sürecinin gidişatını takip etmeye devam ediyoruz. Soruşturma sonucunda bu suça dahil olan tüm tarafların açığa çıkarılıp yasa önünde hak ettiği cezayı alacağı düşüncesiyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide polis Mevlüt Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Katil olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.