Zaharova: Türkiye’nin Karlov’la ilgili yürüttüğü soruşturmayı takip ediyoruz

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Karlov soruşturmasıyla ilgili "Türk tarafından alınan materyaller, Rusya'da gerçekleştirilen özel soruşturma çerçevesinde alınarak Rus soruşturmacılar tarafından inceleniyor. Yargı sürecinin gidişatını takip etmeye devam ediyoruz. Soruşturma sonucunda bu suça dahil olan tüm tarafların açığa çıkarılıp yasa önünde hak ettiği cezayı alacağı düşüncesiyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.
© AP Photo / Burhan Özbilici
Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide polis Mevlüt Altıntaş tarafından vurularak öldürülmüştü. Katil olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.
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