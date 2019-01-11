Zaharova: Türkiye'deki IP adreslerinden Rus Dışişleri'nin sitesine hacker saldırısı düzenleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2018 yılının dokuz ayında bakanlığın sitesi ve bağlı kaynaklarına yönelik 77 milyondan fazla hacker faaliyeti tespit edildiğini söyledi. Zaharova, Türkiye'deki IP adreslerinden de saldırıların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına düzenli olarak hacker saldırılarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Zaharova "1 Ocak — 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine 77 milyondan fazla hacker saldırısı gerçekleştirildi. Uzmanlarımızın verilerine göre saldırıların gerçekleştirildiği adresler ABD, Japonya, Ukrayna, Romanya, İtalya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Suudi Arabistan, Polonya, Türkiye ve Çin'de" ifadelerini kullandı.

'TÜM SALDIRILARI PÜSKÜRTÜYORUZ'

Zaharova, açıklamalarına şöyle devam etti: "20 Aralık 2018'de yoğun DDOS saldırıları yalnızca bakanlığın sitesinde değil, internet ortamındaki kamusal kaynaklarda da kaydedildi. Saldırıların toplam etki gücü saniyede 150 gigabyte'tı. Bununla bağlantılı olarak bakanlığın ve bakanlık domain'ine kayıtlı denizaşırı kurumların sitesinde kısa süreli bir duraklama oluştu. Ancak tüm saldırıları püskürtüyoruz, bakanlık sitesi üzerinde tamamen yıkıcı bir etki yarattıklarını tespit etmiyoruz."