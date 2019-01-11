Zaharova'dan İngiltere'nin 'militarist planlarına' yanıt: Karşılık verme hakkımızı saklı tutarız

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İngiltere'nin Güneydoğu Asya ve Karayip bölgesinde yeni üsler kurma planına ilişkin olarak, "Rusya ve müttefiklerinin güvenliğine tehdit oluşturacak adımlar atılması halinde, ülkemiz uygun yanıtları verme hakkını saklı tutar" vurgusunu yaptı.

© Sputnik / Alexey Kudenko Zaharova: İngiltere'nin Rus istihbaratına yönelik siber saldırı suçlamaları asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, ülkesinin, AB'den çıktıktan sonra Güneydoğu Asya ve Karayip bölgesinde iki yeni üs kurmayı planladığı yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.

Williamson bu açıklamayı İngiliz Telegraph gazetesine röportajında yapmış, gazete de Savunma Bakanı'na yakın kaynaklara dayanarak, bu üslerin Singapur veya Brunei ile Guyana veya Montserrat'ta kurulmasının planlandığını yazmıştı.

‘İngilitere Savunma Bakanı'nın, son günlerde yaptığı, dünyanın muhtelif bölgelerinde askeri varlıklarını artıracaklarına dair açıklamalarına' dikkat çeken Zaharova, "Kuşkusuz ki Rusya'nın ve müttefiklerinin güvenliğine tehdit oluşturan adımlar atılması durumunda uygun cevabi eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Zaharova, sözlerine şöyle devam etti: "Londra bu militarist retoriği, sadece farklı müttefiklerine destek gösterisi değil, aynı zamanda İngiltere'nin AB'den çıktıktan sonra uluslararası arenaya küresel bir oyuncu olarak dönme çabasına işaret ediyor; bu da kısmen, Karayiplerde ve Güney Doğu Asya'da yeni askeri üsler kurma girişiminin yansıması."

"Büyük Britanya Savunma Bakanı'nın açıklaması, hiç değilse, şaşkınlık yarattı," diyen Rus Dışişleri Sözcüsü şunları söyledi: "Dünyadaki genel askeri-siyasi gerilim artar ve uluslararası toplumun sorumlu üyeleri tarafından kriz durumlarının barışçıl şekilde çözümlenmesi girişimleri çoğalırken üçüncü ülkelerde askeri varlığını artırma hedefine yönelik açıklamalar yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı ve büyük ölçüde de provokatif nitelik taşıyor."