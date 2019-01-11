Zaharova: Washington’la Moskova’da tutuklanan casus Whelan’ın takasına ilişkin görüşmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Moskova’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Paul Whelan’ı takas etmeye ilişkin görüşmeler yürütmediklerini, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova "Paul Whelan'ın yurtdışında tutuklu bulunan bir başkasıyla takas edilmesi gibi bir konuşma yapılmıyor. Basında bu konuyla ilgili birçok bilgi, tahmin, açık spekülasyon ve yalan haber var. Açıkladığım gibi, Rusya'nın resmi pozisyonu budur" dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.