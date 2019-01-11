Rusya: Veseltniskaya yöneltilen suçlamalar hakkında ABD'den net bir açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Rus müdahalesi' soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüşmesi nedeniyle hedef alınan Rus avukat Nataliya Veselnitskaya'yla ilgili başka bir davayla bağlantılı olarak ABD'de hazırlanan iddianameye tepki gösterdi ve net bir açıklama beklediklerini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Suçlamalar hakkında Washington'dan açık ve anlaşılır bir açıklama bekliyoruz. Muğlak iddialara dayanarak Ruslar hakkında kamu davası açmak, ABD yargısı için bir alışkanlık haline geldi" dedi.

Zaharova, ABD'nin Veselnitskaya'dan 2016 başkanlık seçimlerine ilişkin iddialar nedeniyle intikam almaya çalıştığının da altını çizdi.

İDDİANAME BİR ŞİRKET ALEYHİNE KARA PARA AKLAMAYLA İLGİLİ

Geçen ay hazırlanan ve dün gizliliği kaldırılan iddianame konusu, Prevezon Holding aleyhine kara para aklama ile ilgiliydi.

İddianameye göre Veselnitskaya, Rus savcılık ofisi ile işbirliği yaptı ve bunun sonucunda savcılık, mahkemeye sanığın lehine yanıt verdi.

İddianamede ayrıca, Veselnitskaya'nın aynı zamanda savunma makamında yer aldığı ve dolayısıyla ‘üst düzey Rus savcıyla yaptığı işbirliğinin, ‘adaleti kasten engelleme' olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump Jr., Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara, görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlayarak yanıt vermişti. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Donald Trump Jr., "Bize sağlayacağı hiçbir bilgi yoktu ve evlat edinme politikası ile Magnitsky Yasası hakkında konuşmak istiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından oğlunu tebrik eden Trump, "Oğlum Donald dün gece iyi iş çıkardı. Açık, şeffaf ve masumdu. Bu siyasi tarihteki en büyük cadı avı. Üzücü" demişti.

'TRUMP JR. İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BABASI ADAY BİLE DEĞİLDİ'

© REUTERS / Mike Segar Trump Jr: Babamla Rus müdahalesini istişare ettiğimizi hatırlamıyorum

Veselnitskaya, Trump Jr. ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşmenin tamamen ‘özel' nitelikli bir görüşme olduğunu belirtmiş ve "Donald Trump Jr. ile yaptığımız görüşmenin seçim kampanyasıyla, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump Jr.'ın babasıyla bir alakası yoktu. Trump görüşmeyi yaptığımız zaman aday bile değildi" demişti.