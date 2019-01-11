Ukrayna Devlet Başkan Adayı Gritsenko: Yolsuzluk yapanın ellerini keseceğim

© Fotoğraf : Facebook/İgor Şevçenko Ukrayna Devlet Başkan Adayı Şevçenko, ilanla eş arıyor

Ukrayna medyasının haberine göre, Sivil Duruş Partisi'nin başkanı ve devlet başkan adayı olan Girtsenko, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın off shore hesabı ve yurt dışında mülkü olmayacağına size garanti veriyorum. Yolsuzluk piramidinin, devlet başkanlığı görevine geleceğim ilk gün yamuğa dönüşeceğine garanti veriyorum. Bu piramidin tepesine artık ihtiyaç yok. Biri bir şey yapsın hemen ellerini keseceğim. Bundan böyle dost akraba diye bir şey olmayacak. Tüm bunlar çok önemli. Halkın güvenini geri kazanmak önemli" diye açıkladı.

Gritsenko, "Ukrayna, oligarşi kelimesini unutacak" diye ekledi.

Sivil Duruş Partisi'nin adayı ayrıca devlet başkanı olması durumunda, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki sorunu Minsk anlaşmasına gerek kalmadan çözüme kavuşturacağını, orduyu reform edeceğini ve zorunlu askerliği iptal edeceğini dile getirdi.

Son araştırmaların sonuçlarına göre Gritsenko, seçmenlerin yüzde 11'i tarafından destek görüyor.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak.