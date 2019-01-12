ABD uçaklarından, Kırım yakınlarında 3 gün arayla ikinci keşif uçuşu

PlaneRadar gözlem portalı, ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4B Global Hawk İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Boeing RC-135V keşif uçağının Kırım yakınları ve Krasnodar Bölgesi kıyıları yakınlarında keşif uçuşları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Portalın aktardığına göre, sabah saatlerinde İtalya'daki bir hava üssünden havalanan Global Hawk, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya hava sahası üzerinden uçarak Donbass sınır hattında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Birkaç saat geçtikten sonra Global Hawk, Karadeniz kıyılarında keşif uçuşlarına başladı.

Portalın bildirdiğine göre, Amerikan keşif uçağı Boeing RC-135V de Rus sınırlarına yakın bölgeden uçarak Karadeniz kıyılarındaki alanı inceledi. Novorossisk yakınlarındaki kıyı şeridine yaklaşan uçak daha sonra geldiği hava üssüne geri döndü.

Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'larda son zamanlarda artış gözleniyor. Özellikle Kırım ve Krasnodar Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin batı sınırlarında faaliyet gösteriyorlar. Üç gün önce yine aynı üsten havalanan uçaklar Rusya sınırında keşif uçuşu gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Washington'a yapılan bu operasyonları durdurma çağrısına Pentagon'dan olumsuz yanıt geldi.