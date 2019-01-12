Zaharova, DJV'nin RT Deutsch'a lisans verilmemesi talebini yorumladı

© Fotoğraf : © Flickr/ Tim Loudon Zaharova: BBC'den çalışanlarının bilgilerinin yayınlanmasına ilişkin şikayet almadık

Zaharova, Facebook sayfasından "Üç yıl önce Almanya'da benzer bir sendikanın (Alman Öğretmenler Birliği) Hitler'in yazdığı Kavgam kitabının okul ders programlarına alınmasını önermişti. Alman Öğretmenler Derneği Başkanı Josef Kraus, ‘Bunun çok yararlı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yasak meyvenin tatlı olduğunu biliyoruz' demişti" diye yazdı.

Cuma günü Almanya Gazeteciler Birliği, bir haber sitesinde RT Almanya'nın bir bilgi aracı değil, "Kremlin propagandası aracı" olduğunu iddia ederek televizyon yayın lisansı verilmemesi için hükümete bağlı medya denetleme kurumlarına çağrı yapmıştı.