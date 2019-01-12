İnguşetya'dan Suriye'ye barış gücü görevi ile askeri polis taburu gönderildi

Rus basının aktardığına göre, İnguşetya'dan Suriye'ye barış gücü görevi ile bir askeri polis taburu gönderildi. Polis güçleri için bir uğurlama töreni yapıldı. Törene İnguşetya lideri Yunus-Bek Yevkurov da katıldı.
© Sputnik / Said Tsarnayev
Yevkurov "Size verilen görevleri yerine getirmek için Suriye'ye gidiyorsunuz. Rusya topraklarında her zaman güçlü olan yiğitlik, kendine inanmışlık, vatan sevgisi, yurdu düşmanlardan koruma, çıkarlarını gözetme gibi ahlaki değerlerin değişmez olduğunu göstermelisiniz" dedi.
Yevkurov, Suriye'de İnguşetya'dan giden dördüncü tabur olduklarını belirterek, askeri polislerin sağ salim yurda dönmesini umduğunu kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)