İnguşetya'dan Suriye'ye barış gücü görevi ile askeri polis taburu gönderildi

Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin lideri Yunus-Bek Yevkurov, barış gücü görevi ile Suriye'ye Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir askeri polis taburu gönderdiğini belirtti.

© Sputnik / Said Tsarnayev Çeçenistan ile İnguşetya arasındaki sınır anlaşması yürürlüğe girdi

Rus basının aktardığına göre, İnguşetya'dan Suriye'ye barış gücü görevi ile bir askeri polis taburu gönderildi. Polis güçleri için bir uğurlama töreni yapıldı. Törene İnguşetya lideri Yunus-Bek Yevkurov da katıldı.

Yevkurov "Size verilen görevleri yerine getirmek için Suriye'ye gidiyorsunuz. Rusya topraklarında her zaman güçlü olan yiğitlik, kendine inanmışlık, vatan sevgisi, yurdu düşmanlardan koruma, çıkarlarını gözetme gibi ahlaki değerlerin değişmez olduğunu göstermelisiniz" dedi.

Yevkurov, Suriye'de İnguşetya'dan giden dördüncü tabur olduklarını belirterek, askeri polislerin sağ salim yurda dönmesini umduğunu kaydetti.