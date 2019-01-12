Dağıstan’da etkisiz hale getirilen teröristler İŞİD’e militan kazandırıyordu

© Sputnik / Konstantin Chalabov Dağıstan’da güvenlik güçleri IŞİD ile bağlantılı 2 kişiyi öldürdü

NAK, etkisiz hale getirilen teröristlerin ayrıca Kaspiysk'te faaliyet gösteren ve 2017'de imha edilen teröristlere yardım ettiklerini de belirtti.

Ayrıca, güvenlik güçlerinin teröristlere yardım ve yataklık eden bir Kaspiysk sakinini de gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli, daha önce teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ve güvenlik güçlerinin hayatına kastetme suçlarından yargılanmıştı.

11 Ocak akşamı üç terörist, Kavkaz federal otoyolunun Kızılyurt-Mahaçkala bölümünde trafik polislerine saldırı düzenlemişti.

Kolluk kuvvetlerinin dur ihtarına ateşle yanıt veren teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Militanların aracında iki otomatik tüfek, bir tabanca ve mühimmat bulunmuştu.