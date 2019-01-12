Rusya, dünyanın en zeki 10 ülkesi arasında yer aldı

Vouchercloud portalı, Rusya'yı dünyadaki en zeki on ülke listesine dahil etti. Araştırmacılar en zeki 25 devletin bir listesini hazırladı.

© Sputnik / Maxim Blinov Avrasya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında Moskova Devlet Üniversitesi 1. oldu

Araştırma sonuçları Nobel ödülü sayısı, nüfusun ortalama IQ seviyesi ve okul performansı olmak üzere üç eşdeğer faktöre dayanıyor. Araştırmacılara göre, bu veriler ülkenin entelektüel geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında fikir veriyor.

Rusya en zeki ülkeler sıralamsında, Nobel ödülü sayısıyla ilk sekize ve okul eğitim seviyesiyle ilk altıya girerek, listede altıncı sırada yer aldı. Listede Japonya, İsviçre, Çin, ABD ve Hollanda ilk beş sırada yer alan ülkeler oldu.

Rusya, nüfusun IQ seviyesi yüksek olan ülkeler listesinde 32. sırada yer aldı.

Çin, nüfusunun yüksek entellektüel seviyesi sayesinde (ikinci sıra) üçüncü sırayı, ABD ise Nobel ödülü sayısından dolayı (birinci sıra) listede dördüncü sıraya yerleşti.

Vouchercloud, Doğu Asya ülkelerinin göstergelerine özellikle dikkat çekiyor. Örneğin, Güney Kore, Tayvan ve Singapur nüfuslarının yüksek entellektüel seviyesi ve eğitimli gençleri sayesinde lider ülkeler durumunda, ancak Nobel ödülü sayısındaki düşük derece nedeniyle listede üst sıralara giremediler. Örneğin, iki kritere göre, Singapur birinci sırada, ancak ödül alanların sayısı bakımından sadece 73. sırada.