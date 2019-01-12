Rus senatör: ABD'de Trump'a yönelik cadı avı sürerken ikili ilişkilerin düzelmesi beklenemez

© AFP 2018 / Jewel SAMAD Nebenzya: Rusya-ABD ilişkilerinin kısa vadede düzelmesi pek mümkün gözükmüyor

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik'e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkilerin yakın gelecekte iyileşmesini umduğu yönündeki Twitter paylaşımını değerlendirdi.

Kosaçev, "Bu tweet şüphesiz Rusya için değil, Trump'ın ABD'nin içindeki muhalifleri için hazırlandı ve oradaki kilit ifade, (Rusya'ya karşı) ‘diğerlerinden çok daha sert oldum' ifadesi" diye konuştu.

Rus senatör, ‘ABD genelinde Trump'a yönelik cadı avı sürerken ikili ilişkilerin düzelmesinin maalesef beklenemeyeceğini' de sözlerine ekledi.