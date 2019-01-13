Rusya Lazkiye'de ateşkes ihlalleri tespit etti

© Sputnik / Hikmet Durgun Rusya, Suriye’nin 3 ilinde ateşkes ihlalleri saptadı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi Başkanı Korgeneral Sergey Solomatin, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına rağmen yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam ediliyor. İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saat içinde yasadışı silahlı oluşumların militanları, Lazkiye'de bulunan Saraf (2 kez), Çınarcık, Şillif ve Dahr ebu-Esad yerleşimlerinde ateş açtı" ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların sürekli ikamet yelerine dönmeye devam ettiğine dikkat çeken Solomatin, Rus merkezin yardımıyla 10 giriş kapsının çalışmasının sağlandığını, dün itibarıyla geri dönen sığınmacıların sayısının neredeyse 216 bin kişi olduğunu kaydetti.

Merkezin altyapı yenileme ve sığınmacıların dönebilmesi için uygun şartları oluşturma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Solomatin, dün itibarıyla 31 binen fazla konut, 719 eğitim ve 132 sağlık kurumunun tadilattan geçtiğini ve 969 kilometrelik otoyol onarıldığını vurguladı.