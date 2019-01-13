Rus Dışişleri'nden Türkiye'nin Ukrayna ordusuna İHA satmasına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Ukrayna'nın Türkiye ile Bayraktar TB2 model Türk yapımı insansız hava aracı (İHA) alımına ilişkin anlaşma imzalaması soruldu.

Zaharova, Kommersant gazetesine demecinde, "İki taraflı askeri-teknik anlaşmalar, her egemen devletin ayrıcalığıdır" diyerek şöyle devam etti:

'BARIŞÇI YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ GEREKİRKEN'

"Buradaki sorun, Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli."

POROŞENKO: ERDOĞAN'LA ANLAŞTIĞIMIZ GİBİ

Ukrayna ordusu için Bayraktar model İHA'ların satın alındığı ilkin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından duyurulmuştu.

Poroşenko Twitter açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna ordusu için Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'ları satın alınmasına ilişkin anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi imzalandı. Ukrayna ordusunu, NATO standartlarına uygun olan modern modelleriyle yeniden silahlandırmaya devam ediyoruz."

Як ми і домовлялися з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, підписано угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.



Продовжуємо переозброювати українську армію сучасними зразками, що відповідають стандартам НАТО!#НоваАрмія pic.twitter.com/didCYNyJXX — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 Ocak 2019

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