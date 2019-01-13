Kayıt
18:33 13 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezdi.

    Rus Dışişleri'nden Türkiye'nin Ukrayna ordusuna İHA satmasına ilişkin açıklama

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Bayraktar model Türk yapımı insansız hava araçları satın almasına ilişkin olarak, “Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna’daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli” uyarısında bulundu.

    Selçuk Bayraktar
    © AA /
    Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: Tarihi bir adım
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Ukrayna'nın Türkiye ile Bayraktar TB2 model Türk yapımı insansız hava aracı (İHA) alımına ilişkin anlaşma imzalaması soruldu.

    Zaharova, Kommersant gazetesine demecinde, "İki taraflı askeri-teknik anlaşmalar, her egemen devletin ayrıcalığıdır" diyerek şöyle devam etti:

    'BARIŞÇI YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ GEREKİRKEN'

    "Buradaki sorun, Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli."

    POROŞENKO: ERDOĞAN'LA ANLAŞTIĞIMIZ GİBİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    ‘Türk İHA’lar Ukrayna’ya silahlarla donatılmış olarak teslim edilecek’
    Ukrayna ordusu için Bayraktar model İHA'ların satın alındığı ilkin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından duyurulmuştu.

    Poroşenko Twitter açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Ukrayna ordusu için Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'ları satın alınmasına ilişkin anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi imzalandı. Ukrayna ordusunu, NATO standartlarına uygun olan modern modelleriyle yeniden silahlandırmaya devam ediyoruz."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'daki doğa koruma alanları ve milli parklar
    Rusya'nın doğal güzellikleriyle nefes kesen milli parkları
    Karikatür
    Hırvatistan İsrail'den ikinci el F-16 satın almaktan vazgeçti
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet