Zaharova: Kuril Adaları'nın Rusya’ya aidiyeti, şüphe götürmezdir

Moskova ile Tokyo arasında 2. Dünya Savaşı'ndan beri barış anlaşması imzalanamamasının sebebi olan Kuril Adaları ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya’ya aidiyeti şüphe götürmez" dedi.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Rusya, Japonya ile barış anlaşması için yerine getirilmesi gereken temel şartı açıkladı

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kuril Adaları'nın Rusya'ya aidiyetinin sorgulanamayacak bir konu olduğunu belirtti. Zaharova, "Adaların Rusya Federasyonu'na aidiyeti konusunda herhangi bir şüpheye yer yoktur" dedi.

Yılbaşında Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bu yıl Rusya ile Kuril Adaları sorununun çözümüne büyük önem vereceğini söylerken 'Adaların bir kısmının Japonya'ya devrinden söz etmesi' üzerine Moskova'dan bir dizi açıklama gelmişti.

Zaharova, yarın Moskova'da yapılması planlanan Rusya ve Japonya dışişleri bakanlarının ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesine Japon tarafının karşı çıkmasının şaşırtıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Japon mevkidaşı Taro Kono arasında planlanan görüşmede iki ülke arasında barış sözleşmesi imzalama konusunun ele alınması bekleniyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI © Flickr/ Peter Rus senatör: Kuril Adaları'nın bir kısmının Japonya'ya devri söz konusu dahi olamaz

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşması imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanamamıştı.