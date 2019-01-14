Rusya'da bir binada gaz patlaması: 1 kişi öldü

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Şahtı kentinde 9 katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın yaşandığı dairede 12 kişi yaşıyordu, 7'si kurtarıldı, 1'i öldü, 4 kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Rusya'nın Rostov bölgesine bağlı Şahtı kentindeki bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda binanın 8. ve 9. katları kısmen yıkıldı. Rostov Bölgesi Başkanı Vasiliy Golubev patlamanın 9. kattaki bir dairede olduğunu ifade etti.

В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D — #говоритмосква (@govoritmsk) January 14, 2019

​235 kişinin yaşadığı binanın tamamı tahliye edilirken bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da patlamadan 7 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin hastane olduğu aktarıldı.

Kurtarılanlar arasında 2 yaşında bir bebekle annesi de var.

Golubev olayda ölen kişinin ailesine 1 milyon ruble (82 bin TL) yardımda bulunulacağını, yaralananlara da yardım edileceğini ekledi.

Rostov'daki patlama yılbaşı arifesinde Magnitogorsk kentinde 39 kişinin ölümüne yol açan gaz patlamasından iki hafta sonra gerçekleşti.